В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-28T12:27:41+03:00

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27 сентября, в четверг, в Борисове произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщается на сайте УВД Минского облисполкома, в 10 утра водитель, двигаясь на автомобиле ЗИЛ, выехал на правую по ходу движения обочину, а затем на тротуар.

Фото: УВД Миноблисполкома.

- Где наехал на 38-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи, - рассказывают в УВД.

В правоохранительных органах также сообщают, что автомобиль не проходил техосмотр. Водитель был трезв. Что именно стало причиной такого поведения на дороге, еще предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело.