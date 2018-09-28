Очередь в 300 человек выстроилась на открытии второго магазина Apple в Минске

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-28T13:27:04+03:00

Перед открытием второго магазина Apple в Минске выстроилась очередь из 300 человек. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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В пятницу, 28 сентября, в Минске открылся самый большой магазин Apple. Правда, не первый, а уже второй по счету. Двери в магазин открылись только в 12 часов дня. Но очередь из желающих стать первыми покупателями выстроилась задолго до времени открытия.

Перед открытием магазина в Минске образовалось две очереди: кто просто посмотреть и кто делал предзаказ.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Уже в 11 часов в очереди стояло около 300 человек. А ближе к 12 очередь выросла еще на сотню. Правда, никто места в очереди не продавал, как это было в Москве. Да и стояли потенциальные покупатели вовсе не за новыми моделями телефонов iPhone - их в Беларуси еще не продают. Магазин объявил небывалые скидки в первый день продаж. Например, наушники Apple AirPods продаются за 299 рублей вместо 449 рублей. А iPad на 32 ГБ - за 649 рублей вместо 949.

Кстати, в Москве ради новых моделей телефонов iPhone люди стояли в очереди пять суток. Правда, в основном это были перекупщики, которые мечтали продать место в очереди. Но ажиотажа новые телефоны у москвичей не вызвали. В итоге первым реальным покупателем нового телефона стал человек под номером 247.

Из магазина в основном выходят с маленькими пакетами - то есть приобретают либо аксессуары, либо телефоны.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Перед открытием магазина в Минске образовалось две очереди. Первая - из тех, кто делал предварительный заказ. Вторая - из тех, кто «просто посмотреть и, возможно, купить». В основном из магазина выходят с маленькими пакетами. То есть, судя по всему, покупают либо аксессуары вроде наушников, либо телефоны.

Магазин работает уже полтора часа, а очередь не уменьшается.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ