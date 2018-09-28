В Витебске спасатели вынесли из огня двух мужчин

СЕГОДНЯ 21:49 2018-09-28T21:50:19+03:00

Их обнаружили на кухне в бессознательном состоянии

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Возгорание произошло в одном из частных домов в Витебске днем в пятницу, 28 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.

Очевидцы около 12.00 часов позвонили в МЧС с сообщением, что в доме на улице 8-я Куйбышева начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили сильное задымление и огонь внутри дома. На полу кухни, где началось возгорание, эмчеэсовцы увидели лежащих двух мужчин без сознания.

Снаружи дом не поврежден, но сгорела кухня и сильно закопчены стены. Фото: МЧС.

Пострадавших вынесли из огня и передали в руки медикам. Мужчин привели в сознание и из-за отравления продуктами горения госпитализировали в облбольницу.

Пожар был ликвидирован: повреждена кухня, сгорело имущество, закопчены стены.

Пока причина возгорания не установлена, но спасатели предполагают, что виной могло быть курение в доме или занесение постороннего источника зажигания третьим лицом.