Фото: к приезду Лукашенко и Порошенко готовятся в Гомеле

СЕГОДНЯ 08:33 2018-09-29T08:33:40+03:00

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Последние дни в центре Гомеля, на главной улице Советской, ведутся дорожные ремонты. На проезжей части местами меняют асфальт, проходят масштабные работы по замене плитки на тротуарах.

Конечно, многие пешеходы испытывают неудобства и ругают власть: куда уходят наши налоги? А многие говорят, что надо потерпеть - и станет красиво.

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Плитка будет другая, с узором. Красивее станет. Мэр сказал поменять к приезду Лукашенко, - рассказали свою версию рабочие.

«Комсомолка» позвонила в Гомельское городское ЖКХ, где подтвердили, что работы проходят к белорусско-украинскому «Форуму регионов», который состоится 25-26 октября. Ожидается, что мероприятия в Гомеле посетят президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

- Советская - центральная улица в городе, здесь проходят главные мероприятия во время праздников. Плитка уже пролежала здесь больше десяти лет. Посмотрите, в Минске, в Бресте какая красота, и мы тоже должны выглядеть достойно, - говорят в ЖКХ. - Плитка - единственного местного производителя, поэтому для бюджета это самый дешевый вариант.

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На центральной улице Гомеля проходят масштабные работы по замене плиткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ