Спецназ «с веточками в волосах» ворвался ночью на вечеринку Legalize Belarus и задержал 27 человек
Отпустили всех через час
Фото: Piotr Markiełaŭ
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Это случилось около трех часов ночи. В помещение, где проходила рейв-вечеринка Legalize Belarus (это кампания, которая добивается легализации легких наркотиков и смягчения наказания по «антинаркотическим» статьям Уголовного кодекса) ворвались сотрудники спецназа, сообщает БелаПАН.
По информации очевидцев, бойцы СОБР приехали с оружием и в камуфляже («с веточками в волосах»). Было много собак.
Фото: Piotr Markiełaŭ
- Искали контролируемые вещества. Не нашли, - написал в фейбуке активист Legalize Belarus Петр Маркелов.
Всех задержанных отвезли в РУВД Боровлян и переписали данные. Отпустили буквально через несколько часов.
Фото: Piotr Markiełaŭ