2018-09-30T16:06:05+03:00
Происшествия

Спецназ «с веточками в волосах» ворвался ночью на вечеринку Legalize Belarus и задержал 27 человек

Отпустили всех через час
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Piotr MarkiełaŭФото: Piotr Markiełaŭ
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Это случилось около трех часов ночи. В помещение, где проходила рейв-вечеринка Legalize Belarus (это кампания, которая добивается легализации легких наркотиков и смягчения наказания по «антинаркотическим» статьям Уголовного кодекса) ворвались сотрудники спецназа, сообщает БелаПАН.

По информации очевидцев, бойцы СОБР приехали с оружием и в камуфляже («с веточками в волосах»). Было много собак.

Фото: Piotr Markiełaŭ

Фото: Piotr Markiełaŭ

- Искали контролируемые вещества. Не нашли, - написал в фейбуке активист Legalize Belarus Петр Маркелов.

Всех задержанных отвезли в РУВД Боровлян и переписали данные. Отпустили буквально через несколько часов.

Фото: Piotr Markiełaŭ

Фото: Piotr Markiełaŭ

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