БАТЭ обыграл минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

СЕГОДНЯ 21:36 2018-09-30T22:20:47+03:00

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На «Борисов-Арене» состоялся матч 23-го тура чемпионата Беларуси: БАТЭ принимал минское «Динамо». Борисовчане шли во главе турнирной таблицы с девятиочковым отрывом от минчан.

Игра началась с минуты молчания в память об Анатолии Капском, который скоропостижно скончался 22 сентября на 53 году жизни. Также болельщики на 53-й минуте стоя аплодировали в память о руководителе клуба.

Первый минуты прошли с преимуществом «Динамо», которое воплотилось в гол Фатаи. Затем борисовчане перехватили инициативу и создали несколько голевых моментов, но вратарь Андрей Горбунов был на высоте.

В начале второго тайма оман Бегунов мог сделать счет 2:0 в пользу «Динамо», но при добивании с близкой дистанции попал в штангу, а не в ворота.

На 53-й минуте, когда трибуны аплодировали в память о Капском, Станислав Драгун красивым ударом сравнял счет. Денис Поляков на 78-й минуте вывел БАТЭ вперед - 2:1. Концовка матча прошла в атаках «Динамо», но счет не изменился.

БАТЭ - «Динамо» Минск - 2:1

Голы: 1:0 - Фатаи (20). 1:1 - Драгун (53). 2:1 - Поляков (78).

Теперь БАТЭ лидирует с отрывом в 12 очков. Положение лидеров: 1. БАТЭ - 57 очков, 2. «Динамо» - 45, «Шахтер» - 45, 4. «Витебск» - 44.

Фан-сектор БАТЭ подготовил баннер, пасвященный Анатолию Капскому.Фото: Святослав ЗОРКИЙ