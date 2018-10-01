2018-10-01T17:46:26+03:00
Общество

Новинка Huawei - смартфон Mate 20 lite - появился в Беларуси

Продажи новой модели смартфона стартовали 1 октября
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Продажи новой модели смартфона стартовали 1 октября.Продажи новой модели смартфона стартовали 1 октября.
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Huawei Mate 20 lite работает на базе 8-ядерного новейшего 12-нм процессора Huawei Kirin 710, который обеспечивает высокую и сбалансированную производительность. Он энергоэффективный, отвечает за плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление, поддерживает режим работы двух SIM-карт как в сетях 4G, так и VoLTE. Надежная высокоемкая батарея 3750 мАч с технологией быстрой зарядки Huawei Quick Charge позволит владельцу Mate 20 lite оставаться на связи в течение дня. Задняя панель Huawei Mate 20 lite выполнена из ударостойкого полимерного стекла, дисплеей - безрамочный 6,3-дюймовый Full HD+, на задней панели симметрично расположенные двойная основная камера и сканнер отпечатков пальцев.

Huawei Mate 20 lite оснащен 4 камерами с поддержкой искусственного интеллекта. Двойная фронтальная камера позволяет получить портрет таким, как если бы съемка была в студии на профессиональную фотокамеру. Двойная основная камера - получить четкие, высококачественные фотографии даже фотографируя в ночное время суток или объекты в движении.

Huawei Mate 20 lite стал первым смартфоном, открывшим пользователю доступ к предварительному просмотру в HDR-режиме в реальном времени. Адаптивный модуль связи на базе искусственного интеллекта обеспечивает устойчивое соединение, даже когда пользователь находится в закрытом помещении (например, в лифте), а благодаря Huawei GEO 1.5 точное определение местоположения девайса и бесперебойный сигнал даже в туннелях будут обеспечены.

Игра на Mate 20 lite не остановится даже в случае перебоев в сети - смартфон поддерживает быстрое переключение между wi-fi и 4G-соединением для обеспечения плавного игрового процесса. Для самых азартных в Game Suite есть режим «Бесперебойная игра»: можно скрыть все уведомления, кроме самых важных (звонки, уведомления, предупреждения о низком заряде батареи).

Стоит смартфон Mate 20 lite от 799 рублей, приобрести можно в рассрочку.

Стоит смартфон Mate 20 lite от 799 рублей, приобрести можно в рассрочку.

Стоит смартфон Mate 20 lite от 799 рублей, приобрести можно в рассрочку.

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