2018-10-02T14:01:38+03:00
Происшествия

В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование

Volkswagen Transporter загорелся прямо во время движение [видео]
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Микроавтобус загорелся во время движения Фото:МЧСМикроавтобус загорелся во время движения Фото:МЧС
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Все произошло вечером 1 октября на улице Калиновского, недалеко от храма Всех Святых. Прямо во время движение на дороге загорелся микроавтобус Volkswagen Transporter-T4 1992 года выпуска, сообщается в Твиттере МЧС Минска.

На место тут же выехали спасатели. Когда они приехали, микроавтобус был охвачен пламенем и дымом. За несколько минут сотрудники МЧС потушили возгорание и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле.

Спасатели потушили пожар и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле. Фото: МЧС

Спасатели потушили пожар и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле. Фото: МЧС

Причина пожара выясняется.

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В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус
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