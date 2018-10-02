В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование
Volkswagen Transporter загорелся прямо во время движение [видео]
Микроавтобус загорелся во время движения Фото:МЧС
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Все произошло вечером 1 октября на улице Калиновского, недалеко от храма Всех Святых. Прямо во время движение на дороге загорелся микроавтобус Volkswagen Transporter-T4 1992 года выпуска, сообщается в Твиттере МЧС Минска.
На место тут же выехали спасатели. Когда они приехали, микроавтобус был охвачен пламенем и дымом. За несколько минут сотрудники МЧС потушили возгорание и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле.
Спасатели потушили пожар и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле. Фото: МЧС
Причина пожара выясняется.
В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус