2018-10-02T14:00:24+03:00
Общество

В Минске презентовали форму для белорусских спортсменов и волонтеров на II Европейских играх

Всего планируется выпустить 500 комплектов [фото]
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске презентовали форму для спортсменов и волонтеров на II Европейских играх Фото: belta.byВ Минске презентовали форму для спортсменов и волонтеров на II Европейских играх Фото: belta.by
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2 октября во Дворце Независимости прошла презентация парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на играх. Александру Лукашенко показали разные комплекты спортивной формы, пошитые на предприятии «Соло-Пинск». Всего к Европейским играм планируют выпустить 500 комплектов формы, передает belta.by.

В основном в коллекции преобладают темно-синие, синие и серые цвета. Однако есть модели с куда более разнообразной палитрой.

Это будет парадная и спортивная форма Фото: belta.by

Это будет парадная и спортивная форма Фото: belta.by

Разработкой коллекции для спортсменов и волонтеров занималась известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина. К слову, она же придумала дизайн парадной формы для белорусских спортсменов на Олимпиаде-2018.

Презентация прошла во дворце Независимости Фото: belta.by

Презентация прошла во дворце Независимости Фото: belta.by

Разработкой коллекции для спортсменов и волонтеров занималась известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина Фото: belta.by

Разработкой коллекции для спортсменов и волонтеров занималась известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина Фото: belta.by

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