Фото: в Гомеле прошли Международные научные чтения, посвященные памяти Ивана Науменко
2-3 октября в Гомеле проходили Международные научные чтения «Региональное, национальное и общечеловеческое в славянских литературах», посвященные памяти народного писателя Беларуси, академика Ивана Науменко. Также состоялась презентация полного Собрания сочинений в 10-ти томах народного писателя.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Чтения прошли на базе Гомельского госуниверситета имени Скорины и областной библиотеки. Проведение мероприятия обусловлено значимостью личности Ивана Науменко в национальной и мировой литературах, рассказали «Комсомолке» организаторы.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В программе конференции - обсуждение самых актуальных проблем жизненного и творческого пути писателя, а также региональных и национальных особенностей развития славянских литератур на фоне мировой культурной традиции, перспективы существования классической изящной словесности в эпоху глобализации.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
На конференцию были приглашены ученые слависты из Германии, Англии, России, Польши, Украины и Испании, а также родные Ивана Яковлевича. Издания сочинений народного писателя передали библиотекам Гомельщины.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ