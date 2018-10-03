2018-10-03T15:09:33+03:00
Звезды

Фото: в Гомеле прошли Международные научные чтения, посвященные памяти Ивана Науменко

На конференцию были приглашены ученые слависты из Германии, Англии, России, Польши, Украины и Испании
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоВ Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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2-3 октября в Гомеле проходили Международные научные чтения «Региональное, национальное и общечеловеческое в славянских литературах», посвященные памяти народного писателя Беларуси, академика Ивана Науменко. Также состоялась презентация полного Собрания сочинений в 10-ти томах народного писателя.

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чтения прошли на базе Гомельского госуниверситета имени Скорины и областной библиотеки. Проведение мероприятия обусловлено значимостью личности Ивана Науменко в национальной и мировой литературах, рассказали «Комсомолке» организаторы.

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В программе конференции - обсуждение самых актуальных проблем жизненного и творческого пути писателя, а также региональных и национальных особенностей развития славянских литератур на фоне мировой культурной традиции, перспективы существования классической изящной словесности в эпоху глобализации.

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На конференцию были приглашены ученые слависты из Германии, Англии, России, Польши, Украины и Испании, а также родные Ивана Яковлевича. Издания сочинений народного писателя передали библиотекам Гомельщины.

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана Науменко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошла конференция, посвященная памяти Ивана НауменкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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