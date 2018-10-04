«Дверью не хлопать». Новые вагоны появились в пассажирских поездах - фотофакт

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-04T17:18:54+03:00

Чтобы открыть такую дверь, достаточно нажать на кнопку - как в швейцарских электричках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А еще в новых вагонах по-другому обустроены туалеты

Изменить размер текста: A A

Привычные громко хлопающие двери в тамбурах между вагонами пассажирских поездов могут отойти в прошлое. В белорусских составах стали появляться вагоны, в которых двери отодвигаются в сторону с помощью электропривода. Чтобы открыть и закрыть такую дверь, достаточно нажать на кнопку - как в швейцарских электричках.

А еще в новых вагонах по-другому обустроены туалеты - не по одному в каждом конце вагона, а сразу два туалета в одном месте.

В конце вагона - сразу два туалетаФото: Павел МИЦКЕВИЧ