«Дверью не хлопать». Новые вагоны появились в пассажирских поездах - фотофакт
А еще в новых вагонах по-другому обустроены туалеты
Чтобы открыть такую дверь, достаточно нажать на кнопку - как в швейцарских электричкахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Привычные громко хлопающие двери в тамбурах между вагонами пассажирских поездов могут отойти в прошлое. В белорусских составах стали появляться вагоны, в которых двери отодвигаются в сторону с помощью электропривода. Чтобы открыть и закрыть такую дверь, достаточно нажать на кнопку - как в швейцарских электричках.
А еще в новых вагонах по-другому обустроены туалеты - не по одному в каждом конце вагона, а сразу два туалета в одном месте.
В конце вагона - сразу два туалетаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
А еще в новых вагонах более удобные ступенькиФото: Павел МИЦКЕВИЧ