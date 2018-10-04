2018-10-05T00:20:39+03:00
Спорт

БАТЭ крупно проиграл ПАОКу в Лиге Европы

Уже к 17-й минуте борисовчане пропустили трижды
Владимир КРИУЛИН
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Игроки БАТЭ, сами того не зная, показывают сколько мячей пропустили от ПАОКа.Игроки БАТЭ, сами того не зная, показывают сколько мячей пропустили от ПАОКа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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БАТЭ на «Борисов-Арене» провел второй матч групповой стадии Лиги Европы. Борисовчане принимали греческий ПАОК. Шла 17-я минута, а гости вели 3:0. В первую туре они, напомним, проиграли 0:1 «Челси», хотя по игре могли получить не меньше пяти мячей. Как так получилось? Сложилось впечатление, что БАТЭ отдал столько эмоций и агрессии в игре с минским «Динамо» в воскресенье, что не успел перезарядиться. Вроде бы шли в атаку, но не так. А стоило несколько раз потерять концентрацию внимания - соперник тут же наказывал.

БАТЭ начал играть жестче, но в основном это приводило лишь к фолам. Во втором тайме один мяч смог отквитать вышедший на замену Максим Скавыш. Но вскоре гости забили в четвертый раз... Могли и в пятый, но выручила перекладина.

«Челси» в параллельном матче обыграл «Види» - 1:0. Теперь в группе «L» такое положение команд: 1. «Челси» - 6 очков. 2. ПАОК - 3 очка. 3. БАТЭ - 3 очка. 4. «Види» - 0 очков.

Напомним, в первом туре БАТЭ обыграл «Види.

БАТЭ - ПАОК - 1:4

Голы: 0:1 – 6 минута Прийович, 0:2 – 11 Лео Жаба, 0:3 – 17 Лео Жаба, 1:3 – 61 Скавыш, 1:4 – 73 Пелкас.

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Лео Жаба (№98) душит БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лео Жаба (№98) душит БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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