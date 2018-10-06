В Минске в ТРЦ «Галерея» на движущейся дорожке застрял ребенок
5-летнего мальчика с подозрением на перелом пальцев доставили в больницу
В Минске в крупном торговом центре на движущейся дорожке застрял ребенок. Фото: twitter.com/112MINSK
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ЧП случилось около 13.00. В минском ТРЦ «Галерея» на травалаторе застряла рука 5-летнего ребенка. Он по личной неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня движущейся дорожки. Сотрудники МЧС помогли освободить руку мальчика в 13.28 при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Малыша сразу же забрали в больницу. По предварительной информации, у мальчика подозрение на перелом пальцев, сообщают в МЧС.
МЧС достали мальчика, который рукой застрял на травалаторе. Фото: twitter.com/112MINSK