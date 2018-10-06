В Минске в ТРЦ «Галерея» на движущейся дорожке застрял ребенок

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-06T15:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось около 13.00. В минском ТРЦ «Галерея» на травалаторе застряла рука 5-летнего ребенка. Он по личной неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня движущейся дорожки. Сотрудники МЧС помогли освободить руку мальчика в 13.28 при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Малыша сразу же забрали в больницу. По предварительной информации, у мальчика подозрение на перелом пальцев, сообщают в МЧС.