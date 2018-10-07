Житель Гродно собирался перекидать через границу в Польшу сто мешков белорусских товаров

7 Окт. 09:36 2018-10-08T09:56:35+03:00

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Сотрудники Гродненской пограничной группы сорвали незаконный план переброса через границу белорусских подакцизных товаров. Как информирует пресс-служба Госпогранкомитета, местные жители сообщили, что в полукилометре от белорусско-польской границы шляется неизвестный. 36-летнего мужчину задержали. Внятно объяснить, зачем он ходит по режимной территории, мужчина не смог. При себе у него был рюкзак с камуфляжной одеждой. В это же время с другой стороны границы прогуливались семеро поляков. Как только они поняли, что пограничники их заметили, спешно ретировались. Предположительно, это были пособники задержанного.

- Пограничники нашли три схрона, в которых были спрятаны сто мешков с подакцизной продукцией белорусского производства, лестница, рюкзаки со спецодеждой и более сорока самодельных приспособлений для сокрытия следов перемещения контрабанды через границу, - сообщили в Госпогранкомитете.

С нарушителем разбираются правоохранительные органы, товары изъяты.