В Дубровенском районе пьяный застрелил односельчанина и ранил подростка

7 Окт. 10:47 2018-10-08T09:54:04+03:00

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Стрельбой закончилась пьянка в компании односельчан в деревне Застенки Дубровенского района вечером 7 октября. Один из собутыльников, 34-летний местный житель, около 21.40 начал стрелять из ружья и ранил двоих человек, а потом скрылся - уехал с места происшествия на машине.

Один из пострадавших, 41-летний мужчина, умер в машине скорой помощи. Его 16-летний пасынок с огнестрельным ранением предплечья госпитализирован.

Вооруженного преступника задержали через несколько часов.

- В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе Российской Федерации введен специальный план по задержанию, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - По тревоге для розыска и задержания нападавшего был поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД. Осуществлялось перекрытие дорог. Под личный контроль разыскные мероприятия взял прибывший на место происшествия начальник областного управления внутренних дел генерал-майор милиции Иван Кубраков.

Милиционеры обыскали жилой сектор деревни и бросовые дома. Подозреваемого задержали около двух часов ночи. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства.