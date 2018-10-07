2018-10-08T09:51:10+03:00
Общество

Двое жителей Бреста продавали в Россию неликвидное молоко за наличку

Нелегальные бизнесмены могут сесть на пять лет
Алиса МИЕЛОФОН
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Двое белорусов продавали неликвидное молоко за наличку в России.Двое белорусов продавали неликвидное молоко за наличку в России.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Брестчане могут оказаться в местах лишения свободы на срок до пяти лет за то, что нелегально продавали в Россию молоко. Об этом рассказывает belta.by со ссылкой на заместителя начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимира Юрчака.

Сотрудники финансовой милиции, проверяя сельхозпредприятия, обратили внимание на то, что двое брестчан активно скупали неликвидное молоко. Действовали предприимчивые граждане без регистрации, использовали документы одного из индивидуальных предпринимателей Бреста. Молоко они вывозили в Россию и продавали за наличный расчет. Таким образом за два года получили доход не менее 185 тысяч рублей.

Молоко возили в Россию не на молоковозах, а на обычных грузовиках, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. Документы для вывоза молока за пределы страны не оформлялись.

Уголовное дело в отношении брестчан возбуждено по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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