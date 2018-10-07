За килограмм отборных боровиков сборщикам дадут 5 - 6 рублей

7 Окт. 13:30 2018-10-08T09:48:26+03:00

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В Брестской области предприятия потребкооперации начали закупать грибы у населения. Как пишет “Вечерний Брест”, за килограмм отборных белых грибов сборщику заплатят 5 - 6 рублей, боровики второго сорта пойдут по 3 рубля, третьего - по рублю. Те, кто знает, где отыскать лисички, могут сдать их по 3 - 5 рублей за килограмм, маслята и опята принимают у населения по рублю. Еще дешевле идут подосиновики и подберезовики - по 60 копеек за килограмм. Самые дешевые в этой линейке - грузди, всего по 50 копеек.

Потребкооперация Брестчины уже заготовила более 4 тонн грибов, сообщает издание. Почти все они предназначены для переработки и реализации на внутреннем рынке. Белые грибы предпочтительно идут на заморозку.