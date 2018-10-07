2018-10-08T09:30:43+03:00
Общество

Милиция: «Птица, которую подросток в Гродно швырял о стену, уже была мертва»

Правоохранители нашли школьника по видео и побеседовали с ним, а на автора ролика ополчились жители микрорайона
Наталья ПАРТОЛИНА
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Птица была уже мертвой, когда дети швыряли ее о стену. Фото: УВД Гродно.Птица была уже мертвой, когда дети швыряли ее о стену. Фото: УВД Гродно.
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Гродненская милиция нашла школьника, который швырял о стену птицу. Напомним, несколько дней назад жительница Гродно Елена выложила в сеть видео, на котором дети бросают в стену птицу, а потом убегают. Елена, став свидетельницей этих жестоких игр, решила найти детей. Видеоматериал вызвал бурю эмоций у пользователей сети, заинтересовалась им и милиция.

«Милиция провела по этому факту проверку. Установлены дети, оказавшиеся в поле зрения видеорегистратора, а также степень участия каждого из них в инциденте. Установлено важное обстоятельство: птица уже была мертва до момента удара о стену», - рассказали belta.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Поскольку дети бросали в стену уже мертвую птицу, возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животным не будут. С мальчиком, который сделал это, побеседовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Елена, которая выложила в сеть видео, рассказала, что многие жители микрорайона высказали недовольство ее поступком, считая, что она «опозорила район».

- Но это уже не первый случай жестокости в микрорайоне! - объясняет Елена. - Недавно 12-летний подросток в присутствии 8-летнего ребенка убил котенка. Однажды на козырьке подъезда нашли собаку. Кота выбрасывали с четвертого этажа… Я хотела, чтобы на этот раз дети хоть как-то ответили за свой поступок. А то, что птица уже была мертвой… Согласитесь, если ребенок нашел мертвую птицу, есть ведь разница - прошел ли он просто мимо или начал ее о стену швырять?

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