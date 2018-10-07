2018-10-07T15:53:44+03:00
Общество

В 2019 году в Беларуси результаты ЦТ будут обрабатывать по-новому

Министерство образования: «Новая методика будет точно отражать реальные знания абитуриентов»
Алиса МИЕЛОФОН
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Ирина Старовойтова рассказала о новой системе оценки результатов централизованного тестирования. Фото: belta.by/Ирина Старовойтова рассказала о новой системе оценки результатов централизованного тестирования. Фото: belta.by/
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В 2019 году в Беларуси по-новому будут обрабатывать результаты централизованного тестирования. Новая система позволит точно оценить реальные знания абитуриентов, считают в Министерстве образования. Ее уже опробовали в экспериментальном порядке параллельно с существующей системой.

«При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты. Плюсом нового подхода станет то, что исход ЦТ перестанет зависеть от трудности задания теста, результат будет точно отражать реальный уровень знаний абитуриента по предмету», - рассказала belta.by первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Уровень сложности заданий тестирования останется прежним, сохранится и стобалльная система оценки ЦТ.

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