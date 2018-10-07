2018-10-08T09:14:23+03:00
Происшествия

В Минском районе лобовое столкновение машин, оба водителя погибли

Водитель выехал на встречную полосу, обгоняя другой автомобиль
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минском районе погибли два водителя.В Минском районе погибли два водителя.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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6 октября мужчина и женщина погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Минском районе.

Трагедия случилась около половины пятого вечера на 24-м километре автотрассы Минск - Мядель. Автомобиль «Хендай», за рулем которого был 52-летний мужчина, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать авто, двигавшееся попутно. «Хендай» столкнулся с «Фордом», который ехал по своей полосе навстречу.

В результате аварии погиб водитель «Хендая» и 60-летняя водитель «Форда». Пассажир, который ехал в «Хендае», с травмами госпитализирован, сообщает Млын.BY со ссылкой на инспектора отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.

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