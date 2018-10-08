2018-10-08T09:12:13+03:00
Спорт

Лукашенко поздравил Хабиба с победой над Конором

«В нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху», сказал президент Беларуси
Григорий ГРИБОВ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой. Кадр телеканала.Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой. Кадр телеканала.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе.

- С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху, - сообщает пресс-служба президента. - Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия.

Напомним, этого боя ждали долгие месяцы. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор сошлись в битве за титул чемпиона UFC 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов в четырех раундах справился с Макгрегором. После этого Хабиб спровоцировал драку с командой Конора.

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