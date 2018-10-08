Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой мира в сентябре

8 Окт. 09:42 2018-10-08T10:08:33+03:00

В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории "Премьер" в китайском Ухане и сейчас входит в топ-20 лучших теннисисток мира

Изменить размер текста: A A

Белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA). Кроме белоруски на это звание претендовали шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге. В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер» в китайском Ухане и сейчас входит в топ-20 лучших теннисисток мира.