Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой мира в сентябре
В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории "Премьер" в китайском Ухане и сейчас входит в топ-20 лучших теннисисток мира
Арина Соболенко стала лучше теннисисткой мира в сентябре. Фото: WTA.
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Белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA). Кроме белоруски на это звание претендовали шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге. В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер» в китайском Ухане и сейчас входит в топ-20 лучших теннисисток мира.