2018-10-08T21:46:16+03:00
Спорт

«Динамо» забросило три шайбы «Йокериту», но проиграло. В четвертый раз подряд

В тоже время третий матч подряд «зубры» забрасывают трижды, но уступают
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Андрей Костицын (№46) вышел на лидерские роли в "Динамо". Фото: hcdinamo.byАндрей Костицын (№46) вышел на лидерские роли в "Динамо". Фото: hcdinamo.by
Изменить размер текста:

«Зубры» провели очередной матч КХЛ, наведавшись в гости к финскому «Йокериту». Матч получился богатым на голы. Динамовцы догоняли, но не смогли совладать со стремительной атакой хозяев - поражение 3:5. Защитник Кристиан Хенкель отметился дублем, Иван Дроздов набрал первое очко по системе шайба+пас в КХЛ.

Третий матч подряд «Динамо» забрасывает три шайбы, но этого мало (ранее в овертайме со счетом 3:4 уступали «Спартаку» и «Сочи»). Поражение от «Йокерита» стало четвертым подряд.

Впереди у «Динамо» домашняя серия матчей. 12 октября на «Минск-Арене» игра с «Локомотивом», 14-го – с «Северсталью», 16-го – с московским «Динамо».

Сейчас «зубры» с 10 очками занимают 11-е (предпоследнее) место в Западной конференции (у 12-го «Слована» 8 очков, у 10-го московского «Динамо» - 11).

Йокерит – Динамо Минск – 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 – 1 Маннинен (Мяки, Лев)

1:1 – 3 Буйницкий (Осипов, Павлович)

2:1 – 7 Мяки (Маннинен, Мозес)

3:1 – 17 Норман (О'Нил)

3:2 – 19 Хенкель (Лисовец, Ковыршин)

4:2 – 30 Норман (Грант, О'Нил)

5:2 – 44 Йоэнсуу (О'Нил)

5:3 – 49 Хенкель (Дроздов, Костицын)

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб "Динамо"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ