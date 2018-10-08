«Динамо» забросило три шайбы «Йокериту», но проиграло. В четвертый раз подряд

8 Окт. 21:09 2018-10-08T21:46:16+03:00

В тоже время третий матч подряд «зубры» забрасывают трижды, но уступают

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«Зубры» провели очередной матч КХЛ, наведавшись в гости к финскому «Йокериту». Матч получился богатым на голы. Динамовцы догоняли, но не смогли совладать со стремительной атакой хозяев - поражение 3:5. Защитник Кристиан Хенкель отметился дублем, Иван Дроздов набрал первое очко по системе шайба+пас в КХЛ.

Третий матч подряд «Динамо» забрасывает три шайбы, но этого мало (ранее в овертайме со счетом 3:4 уступали «Спартаку» и «Сочи»). Поражение от «Йокерита» стало четвертым подряд.

Впереди у «Динамо» домашняя серия матчей. 12 октября на «Минск-Арене» игра с «Локомотивом», 14-го – с «Северсталью», 16-го – с московским «Динамо».

Сейчас «зубры» с 10 очками занимают 11-е (предпоследнее) место в Западной конференции (у 12-го «Слована» 8 очков, у 10-го московского «Динамо» - 11).

Йокерит – Динамо Минск – 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 – 1 Маннинен (Мяки, Лев)

1:1 – 3 Буйницкий (Осипов, Павлович)

2:1 – 7 Мяки (Маннинен, Мозес)

3:1 – 17 Норман (О'Нил)

3:2 – 19 Хенкель (Лисовец, Ковыршин)

4:2 – 30 Норман (Грант, О'Нил)

5:2 – 44 Йоэнсуу (О'Нил)

5:3 – 49 Хенкель (Дроздов, Костицын)