В Брестском районе женщина погибла, попав под поезд
Она переходила пути по пешеходному переходу
Женщина попала под поезд и погибла.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина погибла на железнодорожных путях в Брестском районе. Как сообщает БрестСИТИ со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, трагедия случилась 6 октября около 10.50. На станции Лышицы женщина шла по пешеходному переходу через железнодорожные пути. Ее сбил дизель-поезд, который ехал по маршруту Высоко-Литовск - Брест. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
Поезд задержался на 10 минут. По факту гибели женщины на железной дороге правоохранительные органы проводят проверку. Погибшая - жительница деревни Малые Щитники, ей было 49 лет.
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