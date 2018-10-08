В Брестском районе женщина погибла, попав под поезд

8 Окт. 10:27 2018-10-08T10:36:45+03:00

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Женщина погибла на железнодорожных путях в Брестском районе. Как сообщает БрестСИТИ со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, трагедия случилась 6 октября около 10.50. На станции Лышицы женщина шла по пешеходному переходу через железнодорожные пути. Ее сбил дизель-поезд, который ехал по маршруту Высоко-Литовск - Брест. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

Поезд задержался на 10 минут. По факту гибели женщины на железной дороге правоохранительные органы проводят проверку. Погибшая - жительница деревни Малые Щитники, ей было 49 лет.