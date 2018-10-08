На Гомельщине поймали две группы сутенеров, которые вербовали белорусок в российские бордели

8 Окт. 10:53 2018-10-08T11:04:43+03:00

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В Гомельской области правоохранительные органы перекрыли два канала, по которым молодых женщин вывозили из Беларуси для сексуальной эксплуатации. Группы сутенеров не были связаны между собой. Одну из них представлял 40-летний неработающий из города Сокол Вологодской области. С начала сентября мужчина завербовал на Гомельщине двух белорусок. 2 октября его задержали в Добрушском районе, на границе Беларуси и России, когда он пытался вывезти будущих секс-рабынь за пределы страны.

Через три дня, 5 октября, в деревне Головинцы Гомельского района задержали троих молодых мужчин. Все трое - неработающие жители Брянской области. Они рыскали по Гомелю и окрестностям еще с июля, предлагая молодым девушкам работу в отелях и секс-эскорте.

- Организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Гомельским РОСК возбуждены уголовные дела. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, - рассказал gp.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.