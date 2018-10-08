2018-10-08T13:03:30+03:00
Общество

Белорусы стали больше доверять милиции, но реже к ней обращаться

Игорь Шуневич считает, что Беларусь - одна из самых безопасных стран
Алиса МИЕЛОФОН
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У белорусов стало меньше поводов обращаться в милицию, считает министр внутренних дел. Фото: pixabay.comУ белорусов стало меньше поводов обращаться в милицию, считает министр внутренних дел. Фото: pixabay.com
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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, ссылаясь на рейтинги независимых экспертов, что сегодня страна считается одной из самых безопасных. Министр имел в виду снижение уровня преступности и рост рейтинга доверия милиции. "Но самое главное, что нас удовлетворяет цифра совсем другого плана. Это то, что остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. То есть сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. Это свидетельствует о том, что защищенность наших граждан находится на достаточно высоком уровне", - приводит слова Игоря Шуневича belta.by.

Министр также отметил как положительный момент то, что белорусские правоохранители не применяют таблицы приоритетов в раскрытии преступлений. «Нам важно раскрыть каждое преступление, важно охватить профилактикой каждого», - заявил министр.

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