В столичном парке Горького на деревьях развешана окровавленная женская одежда и белье

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-08T13:10:26+03:00

В парке Горького в Минске устроили акцию против домашнего насилия. Фото: Ольга Чекулаева.

К вещам приколоты бумажки с надписями против насилия в семье, а на земле разбросаны буклеты

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В Минске в парке Горького кто-то устроил шокирующую акцию - на деревьях развешаны платья, ночные рубашки и женское нижнее белье. Одежда испачкана красной краской, имитирующей кровь. На земле под деревьями лежат буклеты с информацией для жертв домашнего насилия.

К одежде приколоты бумажки с надписями, направленными против насилия в семье. «Каждое четвертое женское самоубийство в РБ - следствие насилия в семье», «Милиция тебя не защитит!». Некоторые платья помечены рукописными хештегами #традиционная семья.

Напомним, недавно Александр Лукашенко отрицательно отозвался о законопроекте по противодействию домашнему насилию и рассказал, как сам применял телесные наказания в отношении старшего сына, когда тот был ребенком, - бил его ремнем.

На деревьях развешана окровавленная одежда. Фото: Ольга Чекулаева.

К одежде приколоты бумажки с надписями, направленными против домашнего насилия. Фото: Ольга Чекулаева.