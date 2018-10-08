В столичном парке Горького на деревьях развешана окровавленная женская одежда и белье
В Минске в парке Горького кто-то устроил шокирующую акцию - на деревьях развешаны платья, ночные рубашки и женское нижнее белье. Одежда испачкана красной краской, имитирующей кровь. На земле под деревьями лежат буклеты с информацией для жертв домашнего насилия.
К одежде приколоты бумажки с надписями, направленными против насилия в семье. «Каждое четвертое женское самоубийство в РБ - следствие насилия в семье», «Милиция тебя не защитит!». Некоторые платья помечены рукописными хештегами #традиционная семья.
Напомним, недавно Александр Лукашенко отрицательно отозвался о законопроекте по противодействию домашнему насилию и рассказал, как сам применял телесные наказания в отношении старшего сына, когда тот был ребенком, - бил его ремнем.
На деревьях развешана окровавленная одежда. Фото: Ольга Чекулаева.
К одежде приколоты бумажки с надписями, направленными против домашнего насилия. Фото: Ольга Чекулаева.
Выпачканная похожей на кровь краской одежда выглядит шокирующе. Фото: Ольга Чекулаева.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»