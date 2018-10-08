2018-10-08T13:16:28+03:00
Общество

В Браславском районе в октябре цветет сирень

Дикий куст сирени покрылся цветами уже после того, как на Витебщину приходили заморозки и снег
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Браславском районе второй раз цветет сирень. Фото: "Витебский курьер".В Браславском районе второй раз цветет сирень. Фото: "Витебский курьер".
Изменить размер текста:

Сирень зацвела в Браславском районе Витебской области. В воскресенье, 7 октября, цветущий куст сирени сфотографировал корреспондент «Витебского курьера». Цвел большой куст дикой сирени, листва с которого уже практически облетела. Это было у деревни Абабье, сообщает издание.

Интересно, что сирень зацвела уже после того, как на Витебщине отмечались ночные заморозки. А 25 сентября в областном центре вообще прошел снег.

В то же время на Гомельщине этой осенью некоторые садоводы собрали два урожая яблок - яблони успели зацвести второй раз и дать плоды.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ