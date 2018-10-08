В Браславском районе в октябре цветет сирень
Дикий куст сирени покрылся цветами уже после того, как на Витебщину приходили заморозки и снег
В Браславском районе второй раз цветет сирень. Фото: "Витебский курьер".
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Сирень зацвела в Браславском районе Витебской области. В воскресенье, 7 октября, цветущий куст сирени сфотографировал корреспондент «Витебского курьера». Цвел большой куст дикой сирени, листва с которого уже практически облетела. Это было у деревни Абабье, сообщает издание.
Интересно, что сирень зацвела уже после того, как на Витебщине отмечались ночные заморозки. А 25 сентября в областном центре вообще прошел снег.
В то же время на Гомельщине этой осенью некоторые садоводы собрали два урожая яблок - яблони успели зацвести второй раз и дать плоды.
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