В Браславском районе в октябре цветет сирень

8 Окт. 12:57 2018-10-08T13:16:28+03:00

В Браславском районе второй раз цветет сирень. Фото: "Витебский курьер".

Дикий куст сирени покрылся цветами уже после того, как на Витебщину приходили заморозки и снег

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Сирень зацвела в Браславском районе Витебской области. В воскресенье, 7 октября, цветущий куст сирени сфотографировал корреспондент «Витебского курьера». Цвел большой куст дикой сирени, листва с которого уже практически облетела. Это было у деревни Абабье, сообщает издание.

Интересно, что сирень зацвела уже после того, как на Витебщине отмечались ночные заморозки. А 25 сентября в областном центре вообще прошел снег.

В то же время на Гомельщине этой осенью некоторые садоводы собрали два урожая яблок - яблони успели зацвести второй раз и дать плоды.