2018-10-08T14:01:23+03:00
Общество

В Могилеве трое отравились неизвестным веществом, выпив его вместо спирта

Двоих мужчин и женщину доставили в больницу, все скончались
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Три человека в Могилеве отравились неизвестным веществом. Фото: Следственный комитет.Три человека в Могилеве отравились неизвестным веществом. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Три человека умерли в Могилеве после отравления неизвестным веществом. Двоих мужчин и женщину госпитализировали в разное время с 4 по 5 октября. Все трое скончались 7 октября. Женщине было 69 лет, мужчинам - 35 и 37.

Женщина какое-то время была в сознании и успела рассказать врачам, что ей предложили «выпить спирта» мужчины, с которыми она была наглядно знакома. Вскоре ей стало плохо, и она обратилась к медикам.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщает Следственный комитет. - Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, чтобы определить точную причину смерти граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено сотрудникам УГКСЭ по Могилевской области. Предстоит выяснить, что это за вещество и где оно было приобретено.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ