В Могилеве трое отравились неизвестным веществом, выпив его вместо спирта

8 Окт. 13:41 2018-10-08T14:01:23+03:00

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Три человека умерли в Могилеве после отравления неизвестным веществом. Двоих мужчин и женщину госпитализировали в разное время с 4 по 5 октября. Все трое скончались 7 октября. Женщине было 69 лет, мужчинам - 35 и 37.

Женщина какое-то время была в сознании и успела рассказать врачам, что ей предложили «выпить спирта» мужчины, с которыми она была наглядно знакома. Вскоре ей стало плохо, и она обратилась к медикам.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщает Следственный комитет. - Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, чтобы определить точную причину смерти граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено сотрудникам УГКСЭ по Могилевской области. Предстоит выяснить, что это за вещество и где оно было приобретено.