Драка возле минского кафе: один бил битой, другой пугал бензопилой

8 Окт. 13:54 2018-10-08T14:02:51+03:00

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В Ленинском районе Минска милиция разбирается в инциденте, который произошел 6 октября возле кафе «Маяк» по улице Маяковского. В кафе повздорили две компании. Все участники конфликта - жители микрорайона Серебрянка. Молодые люди вышли на улицу, чтобы не привлекать внимание других посетителей кафе. Вскоре на помощь к парню из одной компании приехал брат, а молодой человек из другой компании вызвонил отца.

- Отец молодого человека взял с собой биту, которой нанес удар 41-летнему мужчине. Тот подошел к своему автомобилю и достал бензопилу, которой намеревался отпугнуть противников, - рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. - Телесных повреждений бензопилой мужчина никому не нанес.

Личности всех участников конфликта установлены, правоохранители скоро дадут правовую оценку их действиям.