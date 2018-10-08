Драка возле минского кафе: один бил битой, другой пугал бензопилой
В Ленинском районе Минска милиция разбирается в инциденте, который произошел 6 октября возле кафе «Маяк» по улице Маяковского. В кафе повздорили две компании. Все участники конфликта - жители микрорайона Серебрянка. Молодые люди вышли на улицу, чтобы не привлекать внимание других посетителей кафе. Вскоре на помощь к парню из одной компании приехал брат, а молодой человек из другой компании вызвонил отца.
- Отец молодого человека взял с собой биту, которой нанес удар 41-летнему мужчине. Тот подошел к своему автомобилю и достал бензопилу, которой намеревался отпугнуть противников, - рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. - Телесных повреждений бензопилой мужчина никому не нанес.
Личности всех участников конфликта установлены, правоохранители скоро дадут правовую оценку их действиям.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»