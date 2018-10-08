Прокуратура выяснила, что действия бобруйской милиции стали одним из условий, которые способствовали двойному убийству

8 Окт. 15:24 2018-10-08T15:24:31+03:00

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В Бобруйске привлекли к ответственности нескольких должностных лиц УВД после того, как прокуратура проанализировала причины и условия, которые способствовали совершению двойного убийства летом 2018 года. Напомним, ранее судимый мужчина познакомился в кафе с двумя девушками, пригласил их в гости, а потом убил их в собственной ванной.

Еще в сентябре 2017 года этого мужчину поставили на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции на восемь лет. Прокуратура выяснила, что сотрудники милиции должным образом его поведение не контролировали. По месту регистрации мужчину посещали формально, не проверили, действительно ли он периодически живет у знакомой, не заполняли информационно-поисковую карту. Поэтому в день убийства мужчина оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Должностные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.