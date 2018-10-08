2018-10-08T15:24:31+03:00
Общество

Прокуратура выяснила, что действия бобруйской милиции стали одним из условий, которые способствовали двойному убийству

Уголовно-исполнительная инспекция УВД наблюдала за рецидивистом формально, и он убил двух девушек
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина, который убил двоих девушек в Бобруйске, должен был находиться под постоянным контролем милиции. Сотрудников УВД наказали. Фото: "Вечерний Бобруйск",Мужчина, который убил двоих девушек в Бобруйске, должен был находиться под постоянным контролем милиции. Сотрудников УВД наказали. Фото: "Вечерний Бобруйск",
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В Бобруйске привлекли к ответственности нескольких должностных лиц УВД после того, как прокуратура проанализировала причины и условия, которые способствовали совершению двойного убийства летом 2018 года. Напомним, ранее судимый мужчина познакомился в кафе с двумя девушками, пригласил их в гости, а потом убил их в собственной ванной.

Еще в сентябре 2017 года этого мужчину поставили на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции на восемь лет. Прокуратура выяснила, что сотрудники милиции должным образом его поведение не контролировали. По месту регистрации мужчину посещали формально, не проверили, действительно ли он периодически живет у знакомой, не заполняли информационно-поисковую карту. Поэтому в день убийства мужчина оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Должностные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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