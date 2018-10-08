2018-10-08T17:01:21+03:00
Общество

В Верхнедвинске вырастили мегакапусту

Один кочан потянул почти на 10 килограммов
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Верхнедвинске вырастили огромную капусту. Фото: "Дзвінская праўда"В Верхнедвинске вырастили огромную капусту. Фото: "Дзвінская праўда"
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Жительница Верхнедвинска Зинаида Томашевич вырастила на своем приусадебном участке рекордные капустные кочаны. Срезала и взвесила пока что только один из них, да и то с трудом. Потянул мегакочан на 9 килограммов и 700 граммов. А всего таких огромных кочанов у Зинаиды Геннадьевны уродилось четыре. Они занимают целую грядку.

О рекордном урожае рассказала районная газета «Дзвінская праўда». Издание собрало целую коллекцию фотографий невероятных овощей и фруктов, которые выросли на участках у жителей района. Здесь и сотня гигантских тыкв, которые хозяева не могут взвесить потому, что не в силах поднять их, чтобы положить на весы, и морковь весом более чем 800 граммов, и 200-граммовые ягоды клубники, и луковицы величиной с пол-литровую баночку, и экзотика типа лагенарии или «бешеного огурца» момордики.

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