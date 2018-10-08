В Витебске мужчина растил коноплю в смотровой яме в гараже

8 Окт. 16:50 2018-10-08T17:29:40+03:00

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Семь кустов конопли нашли сотрудники отдела по наркоконтролю Октябрьского РОВД Витебска в гараже у 38-летнего жителя Витебска. Мужчина выращивал коноплю сам, причем оборудовал для импровизированного парника тайник в смотровой яме гаража. В секретном помещении был проведен свет, установлены нагревательные приборы. Условия, в которых находились растения, коноплевод контролировал при помощи таймера и термометра.

Кроме семи прекрасно себя чувствующих кустов конопли у мужчины обнаружили еще и 217 граммов высушенного сырья. Коноплевода задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.