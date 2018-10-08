2018-10-08T17:29:40+03:00
Происшествия

В Витебске мужчина растил коноплю в смотровой яме в гараже

Милиционеры нашли в тайнике семь кустов
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Коноплевод сделал тайник в смотровой яме гаража. Фото: УВД Витебского облисполкома.Коноплевод сделал тайник в смотровой яме гаража. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

Семь кустов конопли нашли сотрудники отдела по наркоконтролю Октябрьского РОВД Витебска в гараже у 38-летнего жителя Витебска. Мужчина выращивал коноплю сам, причем оборудовал для импровизированного парника тайник в смотровой яме гаража. В секретном помещении был проведен свет, установлены нагревательные приборы. Условия, в которых находились растения, коноплевод контролировал при помощи таймера и термометра.

Кроме семи прекрасно себя чувствующих кустов конопли у мужчины обнаружили еще и 217 граммов высушенного сырья. Коноплевода задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ