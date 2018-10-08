В Витебске водитель такси едва не сбил ребенка на пешеходном переходе

8 Окт. 17:07 2018-10-08T17:32:30+03:00

На этом месте два года назад милиционер спас школьника, на которого несся автомобиль

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Запись с видеорегистратора, опубликованная одним из пользователей YouTube, была сделана на улице Буденного на пешеходном переходе. На видео зафиксировано, как автомобиль такси едва не сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Переход нерегулируемый. Автомобиль, который ехал по крайней правой полосе, остановился, чтобы пропустить пешехода, и мальчик начал переходить дорогу. В это время по левой полосе, не сбавляя скорости, пронесся автомобиль такси. Таксисту пришлось свернуть на трамвайные пути, чтобы объехать ребенка.

Интересно, что на этом же месте два года назад произошла аналогичная ситуация. В тот раз водитель автомобиля, который ехал по второй полосе, не заметил, что машина, едущая по крайней правой, останавливается, чтобы пропустить пешеходов. Мальчика, переходившего дорогу, буквально из-под колес автомобиля выдернул сотрудник милиции, который шел на шаг позади него.