2018-10-08T17:26:02+03:00
Происшествия

В Минске маршрутка на пешеходном переходе налетела на беременную

Женщина в тяжелом состоянии в больнице [видео]
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске на переходе сбили беременную женщину.В Минске на переходе сбили беременную женщину.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП в Минске. Авария произошла 8 октября на улице Лучины, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома. Около девяти часов утра маршрутное такси ехало в направлении Игуменского тракта. По пешеходному переходу дорогу переходила 24-летняя женщина. Маршрутное такси наехало на нее.

Женщина получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По информации медиков, женщина беременна. Состояние ее тяжелое, врачи борются и за ее жизнь, и за жизнь ребенка.

За рулем маршрутного такси был 52-летний водитель. Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают обстоятельства аварии.

В Минске маршрутка сбила беременную девушку. Источник: ЧП Беларусь Будь в курсе!

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