В Минске маршрутка на пешеходном переходе налетела на беременную

8 Окт. 17:18 2018-10-08T17:26:02+03:00

В Минске на переходе сбили беременную женщину. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Женщина в тяжелом состоянии в больнице [видео]

Изменить размер текста: A A

Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП в Минске. Авария произошла 8 октября на улице Лучины, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома. Около девяти часов утра маршрутное такси ехало в направлении Игуменского тракта. По пешеходному переходу дорогу переходила 24-летняя женщина. Маршрутное такси наехало на нее.

Женщина получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По информации медиков, женщина беременна. Состояние ее тяжелое, врачи борются и за ее жизнь, и за жизнь ребенка.

За рулем маршрутного такси был 52-летний водитель. Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают обстоятельства аварии.