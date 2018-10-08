В Минске маршрутка на пешеходном переходе налетела на беременную
Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП в Минске. Авария произошла 8 октября на улице Лучины, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома. Около девяти часов утра маршрутное такси ехало в направлении Игуменского тракта. По пешеходному переходу дорогу переходила 24-летняя женщина. Маршрутное такси наехало на нее.
Женщина получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По информации медиков, женщина беременна. Состояние ее тяжелое, врачи борются и за ее жизнь, и за жизнь ребенка.
За рулем маршрутного такси был 52-летний водитель. Сотрудники ГАИ и следователи устанавливают обстоятельства аварии.
В Минске маршрутка сбила беременную девушку. Источник: ЧП Беларусь Будь в курсе!
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