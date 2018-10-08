2018-10-09T09:45:16+03:00
Общество

Пенсионерка собирала кукурузу на поле, и ее насмерть травмировало комбайном

В отношении комбайнера возбудили уголовное дело
Алиса МИЕЛОФОН
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На кукурузном поле погибла 80-летняя пенсионерка. Фото: Следственный комитет.На кукурузном поле погибла 80-летняя пенсионерка. Фото: Следственный комитет.
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В Дзержинском районе пенсионерка погибла на кукурузном поле. На женщину наехал комбайн. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщине было 80 лет.

Сейчас обстоятельства гибели пенсионерки выясняют следователи. На месте происшествия нашли сумку с початками кукурузы.

- По результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. - Назначены экспертизы, окончательная правовая оценка будет дана по результатам установления всех обстоятельств.

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