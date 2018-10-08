2018-10-09T09:43:16+03:00
Происшествия

В ДТП под Питером разбились белорусы, которые ехали в Россию на заработки

Один мужчина погиб на месте аварии
Надежда БУТОВИЧ
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Машина наскочила на дорожное ограждение. Фото: Кингисепп Сегодня.Машина наскочила на дорожное ограждение. Фото: Кингисепп Сегодня.
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В понедельник, 8 октября, примерно в 8.00 недалеко от деревни Косколово в Ленобласти в ДТП попал микроавтобус с белорусскими номерами.

Как информирует belta.by, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД региона, «Мерседес Спринтер» наскочил на дорожные ограждения на трассе, из-за чего перевернулся. В бусе в момент аварии ехали девять белорусских рабочих, мужчины приехали на заработки в Россию. В аварии серьезные травмы получили шесть пассажиров, один 23-летний мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью, скончался еще до приезда медиков.

Возраст пострадавших гастарбайтеров - от 20 до 45 лет, уточнили правоохранители. Все жертвы аварии сейчас находятся в больнице.

В ГИБДД выясняют, что послужило причиной смертельного ДТП, возможно, микроавтобус наскочил на ограждение, наехав на покрытый льдом участок автодороги.

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