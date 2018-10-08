Ипэшникам и юрлицам запретят торговать секонд-хендом в интернете

8 Окт. 19:16 2018-10-09T09:40:12+03:00

Торговать подержанной одеждой и обувью можно будет только в обычных магазинах. Фото: pixababy.com.

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В Беларуси в скором времени с торговых онлайн-площадок могут исчезнуть подержанные товары, сообщают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Главным образом торговать секонд-хендом виртуально хотят запретить ИП и юридическим лицам. Инициировали эти изменения в Совмине, где подготовлен проект постановления с измененными правилами торговли в розницу по образцам. Сообщается, что изначально запретить торговлю в интернете секонд-хендом предложили в концерне «Беллегпром». Главная проблема не только в том, что, рассматривая фотографии бэушной одежды или обуви, покупатель не получает полную информацию о состоянии вещей, считают чиновники, и может быть обманут. А кроме того, по закону вернуть купленные старые вещи уже невозможно.

Сейчас данный документ вынесен на общественное обсуждение.

Что касается торговли своими старыми вещами для физических лиц, то данный законопроект на них распространяться не будет.