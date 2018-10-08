2018-10-09T09:37:51+03:00
Происшествия

Смертельное ЧП на железной дороге под Минском: погибли двое парней

Молодых людей убило высоковольтным разрядом [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Высоковольтный разряд убил сразу двух молодых людей. Фото: pixabay.com.Высоковольтный разряд убил сразу двух молодых людей. Фото: pixabay.com.
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Несчастье произошло на днях, 6 октября, в Щомыслице, сообщают в МВД.

Молодые люди гуляли с девушками недалеко от платформы Помыслище. В какой-то момент парни, 18 и 17 лет, отлучились. Спустя некоторое время девушки услышали странный шум, словно кто-то рухнул с высоты. Побежали помочь, но уже ничего нельзя было сделать.

- Трагедия произошла около полуночи. Парни отошли, а потом почему-то захотели взобраться на вагон товарняка, где их поразило электротоком, - объяснил Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского областного исполкома.

Известно, что один из погибших, 18-летний уроженец Брестчины, погиб сразу же на месте ЧП. Его друга медики застали еще живым, но полученные травмы были слишком тяжелые, 17-летний парень скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сейчас идет расследование, на месте ЧП на железной дороге работают специалисты следственно-оперативной группы.

У железнодорожной станции Помыслище смертельно травмированы электротоком два молодых парня.

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