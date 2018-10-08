National Geographic Россия назвал Беларусь лучшей страной для сельского туризма

СЕГОДНЯ 20:19 2018-10-08T20:26:18+03:00

В Беларуси больше двух тысяч агроусадеб. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Беларусь во второй раз завоевала «золото» в рейтинге российской версии издания National Geographic Traveler сообщает belta.by. В первый раз наша страна победила в этом рейтинге в 2016 году, получив почетный титул страны лучшей для агротуризма.

В этом году у республики было немало соперников: Италия, США, Бразилия, Китай и другие государства. Но победа досталась с ощутимым перевесом читательских голосов – всего 50%.

– Агротуризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. На данный момент в стране свыше двух тысяч агроусадеб, – признают авторы рейтинга.

Кроме того, журнал отметил и нашего соотечественника, автора блога «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете». Леонид Пашковский признан лучшим тревел-блогером. На его youtube-канал подписались свыше 225 тысяч человек.