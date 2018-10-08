2018-10-09T09:31:49+03:00
Происшествия

Ревнивый муж специально облил одежду жены автомобильным электролитом

Женщина лишилась почти всего своего гардероба
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Электролит проявился на одежде спустя месяц. Фото: pixababy.com.Электролит проявился на одежде спустя месяц. Фото: pixababy.com.
Изменить размер текста:

Узнав, что жена собирается подать на развод, 36-летний ревнивец решил испортить ее гардероб, сообщает издание kraj.by.

Изгадить вещи житель агрогородка Жодишки на Сморгонщине решил «долгоиграющим», но надежным способом. Каждый предмет гардероба мужчина методично облил набранным в шприц из аккумулятора авто электролитом. Понадобился месяц, чтобы ядовитая жидкость проявилась на одежде: появились дыры, ткань стала хрупкой и начала рассыпаться.

- Всего испорчено около 40 вещей, ущерб превысил 1100 рублей, продырявлена и дорогостоящая верхняя одежда: дубленка, кожаная куртка и так далее. Обливал одежду супруги электролитом мужчина с 14 августа по 15 сентября, - рассказал Андрей Клышевич, прокурор Сморгонского района.

Сейчас идет бракоразводный процесс, назначен раздел имущества. У супругов есть несовершеннолетние дети. Мужчина судим не был, раньше он занимался предпринимательской деятельностью, теперь - безработный.

За испорченный гардероб супруги ему грозит максимально заключение на два года.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ