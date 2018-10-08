Ревнивый муж специально облил одежду жены автомобильным электролитом

8 Окт. 20:51 2018-10-09T09:31:49+03:00

Женщина лишилась почти всего своего гардероба

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Узнав, что жена собирается подать на развод, 36-летний ревнивец решил испортить ее гардероб, сообщает издание kraj.by.

Изгадить вещи житель агрогородка Жодишки на Сморгонщине решил «долгоиграющим», но надежным способом. Каждый предмет гардероба мужчина методично облил набранным в шприц из аккумулятора авто электролитом. Понадобился месяц, чтобы ядовитая жидкость проявилась на одежде: появились дыры, ткань стала хрупкой и начала рассыпаться.

- Всего испорчено около 40 вещей, ущерб превысил 1100 рублей, продырявлена и дорогостоящая верхняя одежда: дубленка, кожаная куртка и так далее. Обливал одежду супруги электролитом мужчина с 14 августа по 15 сентября, - рассказал Андрей Клышевич, прокурор Сморгонского района.

Сейчас идет бракоразводный процесс, назначен раздел имущества. У супругов есть несовершеннолетние дети. Мужчина судим не был, раньше он занимался предпринимательской деятельностью, теперь - безработный.

За испорченный гардероб супруги ему грозит максимально заключение на два года.