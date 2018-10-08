2018-10-09T09:29:16+03:00
Происшествия

В Минске поймали двух 16-летних автоугонщиков

Один был пьяным, второй угнал машину, так как мечтал иметь свое авто
Надежда БУТОВИЧ
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Угнал пьяным авто и тут же разбил его в ДТП. Фото: pixabay.com.Угнал пьяным авто и тут же разбил его в ДТП. Фото: pixabay.com.
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Во Фрунзенском районе столицы правоохранители арестовали двух несовершеннолетних автоугонщиков, сообщают в ГУВД. Молодые люди позарились на чужие авто, не оборудованные сигнализациями.

В первом случае пострадал владелец «Форд Сиерра»: пьяный парень угнал под покровом ночи машину, а затем разбил в ДТП на улице Притыцкого, въехав на скорости в припаркованное на обочине авто.

Второй угон можно назвать в какой-то степени «наивным». Учащийся коллежа, чтобы угнать припаркованный во дворе на улице Сердича ВАЗ-21011, разбил боковое стекло. Машину, как скажет потом правоохранителям, угнал, так как очень хотелось иметь собственное авто. Угнанный ВАЗ спустя пару дней обнаружили во дворе дома угонщика, к тому моменту парень даже заменил разбитое стекло на новое.

Первому нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы, второго могут посадить на 3 года. В ГУВД уточняют, что раньше к уголовной ответственности эти молодые люди не привлекались.

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