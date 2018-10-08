В Минске поймали двух 16-летних автоугонщиков
Во Фрунзенском районе столицы правоохранители арестовали двух несовершеннолетних автоугонщиков, сообщают в ГУВД. Молодые люди позарились на чужие авто, не оборудованные сигнализациями.
В первом случае пострадал владелец «Форд Сиерра»: пьяный парень угнал под покровом ночи машину, а затем разбил в ДТП на улице Притыцкого, въехав на скорости в припаркованное на обочине авто.
Второй угон можно назвать в какой-то степени «наивным». Учащийся коллежа, чтобы угнать припаркованный во дворе на улице Сердича ВАЗ-21011, разбил боковое стекло. Машину, как скажет потом правоохранителям, угнал, так как очень хотелось иметь собственное авто. Угнанный ВАЗ спустя пару дней обнаружили во дворе дома угонщика, к тому моменту парень даже заменил разбитое стекло на новое.
Первому нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы, второго могут посадить на 3 года. В ГУВД уточняют, что раньше к уголовной ответственности эти молодые люди не привлекались.
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