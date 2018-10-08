Внештатная ситуация на борту «Белавиа»: самолет не смог набрать высоту больше пяти километров

8 Окт. 21:46 2018-10-08T22:10:11+03:00

Как правило, проблема или в герметизации салона, или в том, что кому-то на борту стало плохо

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Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа», выполняющий рейс Москва-Минск, вылетел 8 октября в 20:35 из аэропорта «Жуковский». Но набрав высоту в 5,2 километра, самолет начал снижение. А спустя несколько минут авиационный сервис Flightradar24 зафиксировал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту (General Emergency Alert). Весь оставшийся путь до Минска самолет преодолел на высоте всего в 3,6 километра (обычно эшелон - 9 километров).

В 21:32 самолет благополучно совершил посадку в национальном аэропорту «Минск».

Авиационный сервис Flightradar24 зафиксировал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту (General Emergency Alert)

Обычно, такая ситуация может свидетельствовать либо о проблеме с герметизацией салона, либо с тем, что кому-то на борту стало плохо. Похожая ситуация была в августе прошлого года, когда знаменитый «Танколет» возвращался из Болгарии:

- Летели с разгерметизацией (...) человека без сознания увезли на скорой от трапа, - написал тогда в своем facebook один из пассажиров. - Стюардессы бегают с баллонами с кислородом практически в панике.

Официальную причину представители «Белавиа» тогда озвучили так: плохо стало только одному мужчине, летели низко из-за него.

Самолету, который сегодня отправлял аварийный сигнал, 18 лет. В авиакомпании «Белавиа» он появился четыре года назад. До этого летал в канадской и немецких авиакомпаниях. Официальной информации о сегодняшней внештатной ситуации на борту «Белавиа» пока нет.