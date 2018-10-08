2018-10-09T09:17:17+03:00
Происшествия

В Пинске внук нашел в яме мертвым своего 78-летнего деда

Пенсионер упал в яму, которую сам же и копал
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионер погиб в выкопанной им же яме. Фото: pixabay.com.Пенсионер погиб в выкопанной им же яме. Фото: pixabay.com.
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Несчастный случай произошел на днях в Пинске, сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского областного исполкома.

Молодой пинчанин нашел в глубокой яме, вырытой на участке, бездыханное тело своего дедушки. Как сообщают правоохранители, пожилой местный житель, 1940 года рождения, упал в яму глубиной около двух метров. Внук погибшего пинчанина рассказал в милиции, что дедушка копал на своем участке яму для того, чтобы обустроить в ней погреб.

Судя по всему, пенсионер поскользнулся на краю этой рытвины и рухнул вниз, падая, ударился и получил смертельные травмы.

- На краю ямы глубиной примерно два метра были видны следы, характерные для падения по неосторожности, - уточнили в УВД.

По факту несчастного случая со смертельным исходом проводится экспертная проверка.

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