В Пинске внук нашел в яме мертвым своего 78-летнего деда
Несчастный случай произошел на днях в Пинске, сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского областного исполкома.
Молодой пинчанин нашел в глубокой яме, вырытой на участке, бездыханное тело своего дедушки. Как сообщают правоохранители, пожилой местный житель, 1940 года рождения, упал в яму глубиной около двух метров. Внук погибшего пинчанина рассказал в милиции, что дедушка копал на своем участке яму для того, чтобы обустроить в ней погреб.
Судя по всему, пенсионер поскользнулся на краю этой рытвины и рухнул вниз, падая, ударился и получил смертельные травмы.
- На краю ямы глубиной примерно два метра были видны следы, характерные для падения по неосторожности, - уточнили в УВД.
По факту несчастного случая со смертельным исходом проводится экспертная проверка.
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