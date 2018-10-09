В Щомыслице двое парней перелезали через вагон поезда и погибли от удара током

9 Окт. 08:37 2018-10-09T09:14:40+03:00

Один парень погиб на месте, второй - в машине скорой помощи по дороге в больницу

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Трагедия случилась в субботу, 6 октября, на станции Помыслище, что в агрогородке Щомыслица Минского района. Молодые люди - два парня и две девушки - отдыхали недалеко от железнодорожной станции. Парни предупредили: ненадолго отлучимся. Но через какое-то время девушки услышали шум…

Предварительно, версия произошедшего такая: ребята решили перелезть через вагон грузового поезда и пострадали от электротока высоковольтных проводов. Парень 18 лет, житель Брестского района, погиб на месте. Молодой человек 2001 года рождения, учащийся лицея в Дзержинске, скончался по дороге в больницу, в машине скорой помощи.

- Напомним, что основными причинами травмирования и поражения электротоком людей на железнодорожных путях является незнание или игнорирование мер безопасности. Во избежание поражения электричеством категорически запрещается подниматься на крыши составов и приближаться к проводам контактной сети, - сообщают в МВД.