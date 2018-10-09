В Барановичах безработные станут предпринимателями

9 Окт. 09:44 2018-10-09T11:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома предлагает безработным белорусам заняться предпринимательской деятельностью. Понятно, что с нуля это сделать будет почти нереально. Поэтому вначале желающих немного обучат.

Как сообщает belta.by, преподавать будут лекторы из БарГУ, юристы, работники налоговой и банковской сфер. В основном будут обучать бизнес-планированию. В конце занятий, как практика, слушатели должны написать бизнес-план по тому виду деятельности, которой собираются заниматься. А тем, кто успешно пройдет обучение, чиновники обещают посодействовать в организации своего дела в таких сферах, как агроэкотуризм, предпринимательство или ремесленничество.

На 1 октября в Барановичах было 1114 вакансий, большая часть из которых - по рабочим специальностям. В январе - сентябре в городскую службу занятости пришли 2,9 тысячи человек, из которых работу получили 2,2 тысячи. А в безработных числятся 1742 горожанина.