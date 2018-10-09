В Гродно на мусорной площадке нашли тело младенца в пакете

9 Окт. 09:57 2018-10-09T09:57:47+03:00

Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе ищут мать ребенка. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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На улице Гая в Гродно женщина выгуливала собаку. На мусорной площадке она заметила пакет с женскими вещами. А на дне пакета было… тело младенца. О произошедшем сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

- Сейчас проводятся необходимые мероприятия, исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в милиции.

В том числе оперативники разыскивают мать ребенка.