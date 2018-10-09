Белорусские пограничники нашли у украинца патроны

9 Окт. 10:20 2018-10-09T11:15:34+03:00

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Пункт пропуска Александровка, 6 октября. Белорусские пограничники оформляют въезд 56-летнего украинца.

- При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Kia украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили предметы, ограниченные к перемещению через государственную границу. В салоне находились 28 патронов калибра 9 мм, - пишет на сайте пресс-служба Госпогранкомитета. - Водитель пояснил, что едет транзитом через Беларусь в Литву по рабочим вопросам. Со слов жителя Киева, патроны он забыл выложить из машины перед поездкой.

Патроны отправлены на экспертизу, автомобиль - на стоянку временно не пропущенных транспортных средств. А в отношении украинца начата проверка по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 333-1 УК (незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов).