2018-10-09T11:15:34+03:00
Происшествия

Белорусские пограничники нашли у украинца патроны

Житель Киева объяснил, что забыл выложить из машины патроны перед поездкой
Алена АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: gpk.gov.byФото: gpk.gov.by
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Пункт пропуска Александровка, 6 октября. Белорусские пограничники оформляют въезд 56-летнего украинца.

- При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Kia украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили предметы, ограниченные к перемещению через государственную границу. В салоне находились 28 патронов калибра 9 мм, - пишет на сайте пресс-служба Госпогранкомитета. - Водитель пояснил, что едет транзитом через Беларусь в Литву по рабочим вопросам. Со слов жителя Киева, патроны он забыл выложить из машины перед поездкой.

Патроны отправлены на экспертизу, автомобиль - на стоянку временно не пропущенных транспортных средств. А в отношении украинца начата проверка по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 333-1 УК (незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов).

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