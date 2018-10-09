2018-10-09T11:18:43+03:00
Авто

На белорусских АЗС начнут продавать зимний дизель со следующей недели

А полная замена на зимнее топливо произойдет к 1 ноября
Олег ПЕТРОВ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Со следующей недели, а точнее с 15 октября, белорусские НПЗ «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» переходят на выпуск зимнего дизельного топлива.

- Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов пятого экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется как ДТ-З-К5. Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов, произойдет к 1 ноября, - сказано на сайте концерна «Белнефтехим».

Эксперты также рекомендуют белорусским автовладельцам подготовить автомобили к зимним условиям. А именно, проверить масляную систему двигателя, работоспособность аккумуляторных батарей. Напомним, что в Беларуси с 1 декабря по 1 марта обязательно использовать зимнюю резину. Но желательно «переобуть» автомобиль заранее - эксперты советуют сделать это, когда температура воздуха опустится ниже 5 градусов. Чтобы сцепление с дорогой было лучше.

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