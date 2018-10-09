2018-10-09T11:21:30+03:00
Общество

Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины Саврасова

Две старинные картины были найдены в поезде Киев - Санкт-Петербург за холодильником в служебном помещении проводника
Алена АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: customs.gov.byФото: customs.gov.by
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Как сообщается на сайте Таможенного комитета, сотрудники Гомельской таможни в пункте оформления Терюха нашли две старинные картины. Судя по всему, их специально спрятали - ведь лежали картины за холодильником в служебном купе проводника. А произошло все в поезде Киев - Санкт-Петербург.

Фото: customs.gov.by

Фото: customs.gov.by

Сначала сотрудники таможни просто нашли две картины, которые написаны маслом: они были завернуты в бумажный и полиэтиленовый пакеты. Одна из картины была подписана художником Саврасовым.

Фото: customs.gov.by

Фото: customs.gov.by

Предположение подтвердил эксперт Таможенной лаборатории. Установлено, что одна из работ (изображение панорамного пейзажа с видом на берег реки) действительно принадлежит кисти русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Рыночная стоимость картины - около 40 тысяч долларов. Автор второй картины - Виктор Зарубин. Картина была написана в 1924 году. Оба произведения - культурные ценности. Гомельская таможня сейчас проводит проверку по факту ценной находки.

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